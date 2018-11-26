Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов без Марлоса и Ракицкого

Горняки понесли серьезные потери перед игрой с "Хоффенхаймом".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека назвал игроков, которые будут защищать цвета донецкого клуба в 5-м туре Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма".

Вместе с тренерским штабом и персоналом "горняков" в Германию отправились 20 игроков, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко

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Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Олег Данченко

Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Виктор Коваленко, Маркиньос Сиприано, Дентинью, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

С командой не полетели Марлос и Ярослав Ракицкий. Полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы, а у Ракицкого, который 23 ноября отыграл весь матч против «Львова» (0:0), новое повреждение.

Напомним, поединок "Хоффенхайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября, начало в 22:00.

После 4-х туров "горняки" занимают последнюю строчку в своей группе, имея в активе лишь 2 очка. "Хоффенхайм" находится на третьем месте в квартете и имеет в активе 3 балла.