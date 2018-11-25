Динамо проиграло Александрии и опустилось на третье место в турнирной таблице УПЛ

Первая победа александрийцев над киевлянами в истории УПЛ.

В рамках 16-го тура Премьер-лиги «Александрия» сумела дома победить вице-чемпиона Украины - киевское «Динамо». Матч на поле "Александрии" завершился со счетом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Эта победа над «Динамо» стала для «Александрии» первой за историю выступлений в чемпионате Украины.

Голами в составе победителей отличились Цуриков (3-я минута) и Запорожан (57, с пенальти). "Динамо" отличилось один раз - на 33-й минуте забил Вербич.

После этого поражения «Динамо» в турнирной таблице опустилось на третье место. В свою очередь, команда Владимира Шарана поднялась на второе место.

В активе «Динамо» после 16 туров 32 балла. У «Александрии» – 33.

От «Шахтера» «Динамо» отстает на 9 очков. В активе горняков 41 балл.