Динамо проиграло Александрии и опустилось на третье место в турнирной таблице УПЛ
В рамках 16-го тура Премьер-лиги «Александрия» сумела дома победить вице-чемпиона Украины - киевское «Динамо». Матч на поле "Александрии" завершился со счетом 2:1.
Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Эта победа над «Динамо» стала для «Александрии» первой за историю выступлений в чемпионате Украины.
Голами в составе победителей отличились Цуриков (3-я минута) и Запорожан (57, с пенальти). "Динамо" отличилось один раз - на 33-й минуте забил Вербич.
После этого поражения «Динамо» в турнирной таблице опустилось на третье место. В свою очередь, команда Владимира Шарана поднялась на второе место.
В активе «Динамо» после 16 туров 32 балла. У «Александрии» – 33.
От «Шахтера» «Динамо» отстает на 9 очков. В активе горняков 41 балл.