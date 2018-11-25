Черноморец победил Арсенал-Киев в УПЛ, проигрывая по ходу матча
19:09, 25 ноября 2018Футбол
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Встреча завершилась со счетом 2:1.
ФК "Черноморец"
В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги в Одессе «Черноморец» принимал «Арсенал-Киев» и одержал победу со счетом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
По ходу игры гости выигрывали - 1:0, когда на 62-й минуте Сергей Семенюк удачно сыграл на добивании после удара Фещука.
Однако моряки сразу переломили ход встречи. На 65-й Николай Мусолитин ударом головой сравнял счет. А на 69-й минуте Владимир Коваль вывел «Черноморец» вперед.
"Черноморец" благодаря этой победе набрал 12 очков и продолжает занимать 11-е, предпоследнее место. У "Арсенала" осталось 7 пунктов и последняя строчка.
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