Черноморец победил Арсенал-Киев в УПЛ, проигрывая по ходу матча

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги в Одессе «Черноморец» принимал «Арсенал-Киев» и одержал победу со счетом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

По ходу игры гости выигрывали - 1:0, когда на 62-й минуте Сергей Семенюк удачно сыграл на добивании после удара Фещука.

Однако моряки сразу переломили ход встречи. На 65-й Николай Мусолитин ударом головой сравнял счет. А на 69-й минуте Владимир Коваль вывел «Черноморец» вперед.

"Черноморец" благодаря этой победе набрал 12 очков и продолжает занимать 11-е, предпоследнее место. У "Арсенала" осталось 7 пунктов и последняя строчка.