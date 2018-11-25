Заря потеряла очки в игре с Олимпиком

Игра завершилась вничью 1:1.

В Киеве завершился поединок 16-го тура Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал луганскую "Зарю".

Встреча завершилась вничью - 1:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Счет в матче открыл защитник «Зари» Виталий Вернидуб, забив ударом головой после розыгрыша углового на 50-й минуте. Однако всего 8 минут понадобилось "Олимпику", чтобы сравнять счет. Игрок "Зари" Арвеладзе сфолил в своей штрафной, и Балашов четко реализовал 11-метровый. 1:1.

Обе команды остались в нижней части турнирной таблицы: "Заря" находится на 7-м месте с 22 очками, а у "Олимпика" 17 очков и 9-я позиция.