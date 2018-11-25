Хоффенхайм - Шахтер: матч рассудит словацкая бригада арбитров

Главным рефери будет Иван Кружляк.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким "Хоффенхаймом" и донецким "Шахтером" будет обслуживать бригада арбитров из Словакии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери будет Иван Кружляк, а помогать ему на линиях будут лайнсмены Томаш Сомолани и Бранислав Ганско. Арбитры за воротами - Петер Кралович и Филипп Глова. Резервный рефери – Томаш Мокош.

Матч состоится во вторник, 27 ноября в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что после четырех туров "Шахтер" замыкает квартет с 2 очками, в активе "Хоффенхайма" на один балл больше. Таким образом, матч станет решающим в борьбе за третье место.