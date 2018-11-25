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Футбольное безумие: дерби между аргентинскими клубами Ривер Плейт и Бока Хуниорс сорвано из-за атаки фанатов

14:16, 25 ноября 2018
Футбол
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Футболисты "Боки Хуниорс" после нападения на автобус со стороны фанатов "Ривер Плейт" / Fotobaires

Согласно расписанию поединок должен был начаться 24 ноября в 22:00 по киевскому времени, однако из-за нападения болельщиков на автобус с игроками «Боки Хуниорс» стартовый свисток сначала пришлось отложить на час, потом ещё на час и 15 минут. В итоге игру перенесли на сутки.

Фанаты «Ривера» организовали засаду и атаковали командный автобус «Боки Хуниорс» перед вчерашней игрой. Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Сообщается, что газ через разбитые окна попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота. В результате инцидента пострадали Карлос Тевес, Пабло Перес, Леонардо Хару, Мауро Сарате и другие. По словам генерального секретаря «Бока Хуниорс» Кристиана Грибаульдо, некоторые футболисты получили порезы от осколков.

Президенты клубов встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Бока Хуниорс» просила как минимум перенести время начала игры. В итоге матч планируется начать в воскресенье, 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что первая игра "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" состоялась 11 ноября и завершилась со счётом 2:2. Победитель двухматчевого противостояния станет обладателем Кубка Либертадорес, вручающегося лучшей команде Южной Америки.

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Теги: #Аргентина#Кубок Либертадорес