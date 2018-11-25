Футбольное безумие: дерби между аргентинскими клубами Ривер Плейт и Бока Хуниорс сорвано из-за атаки фанатов

Матч перенесен на сутки.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» перенесли, сообщает TyC.

Согласно расписанию поединок должен был начаться 24 ноября в 22:00 по киевскому времени, однако из-за нападения болельщиков на автобус с игроками «Боки Хуниорс» стартовый свисток сначала пришлось отложить на час, потом ещё на час и 15 минут. В итоге игру перенесли на сутки.

Фанаты «Ривера» организовали засаду и атаковали командный автобус «Боки Хуниорс» перед вчерашней игрой. Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты.

#TNTSports | Así agredieron al micro de #Boca al llegar al Monumental pic.twitter.com/8g72Io3IwX — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 24, 2018

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Сообщается, что газ через разбитые окна попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота. В результате инцидента пострадали Карлос Тевес, Пабло Перес, Леонардо Хару, Мауро Сарате и другие. По словам генерального секретаря «Бока Хуниорс» Кристиана Грибаульдо, некоторые футболисты получили порезы от осколков.

Президенты клубов встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Бока Хуниорс» просила как минимум перенести время начала игры. В итоге матч планируется начать в воскресенье, 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что первая игра "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" состоялась 11 ноября и завершилась со счётом 2:2. Победитель двухматчевого противостояния станет обладателем Кубка Либертадорес, вручающегося лучшей команде Южной Америки.