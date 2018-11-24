Мариуполь обыграл Ворсклу в центральном матче дня УПЛ
16:08, 24 ноября 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 1:0.
Зубков забил победный гол Мариуполя в ворота Ворсклы / facebook.com/mariupolfc
В Мариуполе завершился центральный матч игрового дня 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал полтавскую "Ворсклу".
Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Единственный гол в этой игре был забит на 57-й минуте.
Александр Зубков финтами раскачал Армена Даллку, справа ворвался в штрафную Ворсклы и хлестким ударом отправил мяч в дальний угол 1:0.
В оставшееся время ни хозяева не сумели удвоить свой перевес, ни гости - сравнять счет.
Таким образом, Мариуполь набрал 23 очка и продолжает борьбу за 5-6 места в турнирной таблице с черниговской Десной.
У Ворсклы, как и ранее, 24 очка и 4-е место в таблице.
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