Карпаты проиграли Десне в матче футбольной Премьер-лиги
Во Львове на стадионе "Украина" завершился матч 16-го чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Карпаты принимали черниговскую Десну.
Матч завершился поражением хозяев поля со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Судьба матча была решена во второй половине первого тайма игры.
Сначала, на 27-й минуте, блестящий удар удался Александру Филиппову, который попал в дальний верхний угол после передачи Безбородько и открыл счет в матче. А в самой концовке тайма, на 43-й минуте, Сергей Старенький отправил мяч в пустые ворота, после неудачного сейва Никиты Шевченко во время удара от Филлипова с левого фланга - 0:2.
Во втором тайме гостевая команда уверенно и практически без труда довела матч до логичной победы.
Таким образом, у Десны теперь 23 очка и команда продолжает делить 5-6 места в турнирной таблице с Мариуполем.
У Карпат - по-прежнему 16 очков и 9-е место в таблице УПЛ.