Карпаты проиграли Десне в матче футбольной Премьер-лиги

Игра во Львове завершилась со счетом 0:2.

Во Львове на стадионе "Украина" завершился матч 16-го чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Карпаты принимали черниговскую Десну.

Матч завершился поражением хозяев поля со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена во второй половине первого тайма игры.

Сначала, на 27-й минуте, блестящий удар удался Александру Филиппову, который попал в дальний верхний угол после передачи Безбородько и открыл счет в матче. А в самой концовке тайма, на 43-й минуте, Сергей Старенький отправил мяч в пустые ворота, после неудачного сейва Никиты Шевченко во время удара от Филлипова с левого фланга - 0:2.

Во втором тайме гостевая команда уверенно и практически без труда довела матч до логичной победы.

Таким образом, у Десны теперь 23 очка и команда продолжает делить 5-6 места в турнирной таблице с Мариуполем.

У Карпат - по-прежнему 16 очков и 9-е место в таблице УПЛ.