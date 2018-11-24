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Манчестер Сити не будет подписывать новых игроков зимой - конкурентов у Зинченко не появится

12:53, 24 ноября 2018
Футбол
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Александр Зинченко пользуется доверием у Хочепа Гвардиолы / REUTERS

Вчера стало известно, что фланговый защитник Горожан Бенжамен Менди получил очередную травму, из-за которой пропустит около трех месяцев.

Тем самым, МанСити остается без номинального левого фулбека на ближайшее время, сообщает SportArena.

Однако главный тренер команды Хосеп Гвардиола дал понять, что как бы не сложилась ситуация, подписывать новых футболистов зимой Манчестер Сити не будет.

«Когда мы создаем команду к началу сезона, мы ее не делаем для того, чтобы сыграть до января. Порой футболисты травмируются, и в таком случае пользуемся услугами нашей академии. В январе никого не будем подписывать. Ни в коем случае», — цитирует слова менеджера Горожан официальный Twitter клуба.

Минувшим летом манчестерский клуб оформил лишь один трансфер, подписав у Лестера вингера Рияда Мареза за 60 миллионов фунтов.

МанСити возглавляет турнирную таблицу АПЛ перед 13-м туром, имея в активе 32 очка.

Следующий матч Горожане проведут сегодня против Вест Хэма (начало — в 17:00 по киевскому времени).

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Теги: #Александр Зинченко#Зинченко Манчестер Сити#Гвардиола о Зинченко