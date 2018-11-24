УЕФА опроверг обвинения в сокрытии допинг-теста игрока Реала после финала ЛЧ

В УЕФА утверждают, что информируют WADA и ФИФА о всех случаях, как этого требует кодекс антидопингового агентства.

УЕФА опроверг все обвинения в том, что Союз скрыл результаты провального допинг-теста Серхио Рамоса после финала Лиги чемпионов-2017.

В организации заявили, что антидопинговая работа ведется в соответствии с кодексом WADA, и антидопинговое агентство это подтвердило, сообщает iSport.

"УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации о положительном результате на допинг. Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел.

Необходимо подчеркнуть, что WADA и ФИФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг-контролю. Однако ни WADA, ни ФИФА подобных апелляций не подавали.

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Сама WADA официально подтвердила, что все было выполнено УЕФА надлежащим образом в соответствии с ее кодексом", – цитирует заявление пресс-службы УЕФА ТАСС.

Напомним, за последний месяц авторы портала Football Leaks опубликовали несколько разоблачений. Так, стало известно, что ПСЖ несколько лет подписывал игроков, исходя из их расовой принадлежности, а топовым игрокам парижан платят сотни тысяч евро за благодарность в адрес болельщиков.