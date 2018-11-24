Украинский голкипер Лунин впервые вышел в основе своего клуба в Примере и сыграл на "ноль"

"Леганес" обыграл одного из лидеров чемпионата "Алавес" - 1:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе своего клуба - испанского «Леганеса» - в матче Примеры и помог своей команде обыграть одного из лидеров чемпионата «Алавес» (4-е место в таблице), оставив свои ворота в неприкосновенности.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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Лунин отстоял матч на ноль, а «Леганес» победил со счетом 1:0. Победный гол незадолго до перерыва забил Эн-Несири.

Напомним, Андрей Лунин дебютировал в Примере в матче 12-го тура против «Жироны». На 86-й минуте при счете 0:0 украинский вратарь вышел на поле, заменив первого номера «Леганеса» Ивана Куэльяра, который не смог продолжить игру. Кроме того, один поединок украинец провел в Кубке Испании (2:2 против "Райо Вальекано").

Ранее, 20 ноября, Лунин появился на поле в составе национальной сборной Украины, которая сыграла на выезде вничью с Турцией (0:0).