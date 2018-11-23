Шахтер не смог обыграть Львов в стартовом матче тура Премьер-лиги

Игра в Харькове завершилась безголевой ничьей.

Во Львове завершился стартовый матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий Шахтер принимал ФК Львов.

Матч закончился безголевой ничьей - 0:0, сообщает официальныый сайт турнира.

Горняки имели большое преимущество на протяжении всей игры, но реализовать хотя бы один момент так и не сумели.

Уже на 2-й минуте игры Тайсон пробил из правого угла штрафной, и вратарь львовян Бандура в прыжке отбил мяч. В середине тайма после навеса с углового мяч отскочил под удар Хочолаве, который пробил рядом со штангой. А спустя две минуты после еще одного навеса с углового Бандура не дотянулся до мяча, и Болбат не попал в пустой угол. А на 39-й минуте Мораес с линии штрафной пробил немного выше перекладины.

После перерыва дончане продолжили атаковать. Так, на 55-й минуте, после прострела с левого фланга Тайсон не сумел пробить Бандуру. А спустя 10 минут, на 65-й, после навеса с углового Хочолава боролся с защитником и мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Дончане атаковали до последних секунд, но забить гол так и не сумели.

Таким образом, Шахтер набрал 41 очко в турнирной таблице и немного увеличил отрыв от киевского Динамо (32), но уже в воскресенье киевляне могут сократить разницу в очках до 6-ти, если обыграет в гостях Александрию.

ФК Львов набрал 19 очков и по-прежнему занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ.