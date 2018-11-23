Защитник сборной Украины получил дисквалификацию и штраф от Бельгийской ФА

Игорь Пластун не сможет помочь Генту в следующем матче.

В 15-м туре чемпионата Бельгии в матче между Андерлехтом и Гентом (2:0) украинский защитник гостей Игорь Пластун получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация приняла жесткое решения по вопросу украинского легионера, сообщает SportArena.

Пластун пропустит одну игру своей команды (против Антверпена) и должен будет заплатить штраф в размере 1000 евро.

Напомним, что в поединке Лиги Наций против Словакии (1:4) Пластун дебютировал в составе сборной Украины.

В этом сезоне Пластун сыграл за Гент 18 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.