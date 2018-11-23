Команда Первой лиги Николаев уволила главного тренера

Вместе с Забранским клуб покидают его помощники Сергей Бугай и Анатолий Ставка.

МФК Николаев и главный тренер клуба Руслан Забранский договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Вместе с Забранским клуб покидают его помощники Сергей Бугай и Анатолий Ставка, сообщает официальный сайт муниципального футбольного клуба.

МФК Николаев благодарит вышеназванных специалистов за время, проведенное в нашем клубе, и желает им профессиональных успехов в дальнейшей тренерской карьере, говорится в сообщении.

«В жизни любого клуба и тренера наступает такой момент, когда сторонам необходима эмоциональная встряска и дополнительная мотивация. Сейчас такой период настал в МФК Николаев. Мы поговорили с Русланом Михайловичем и сошлись во мнении, что это непростое решение будет наиболее оптимальным как для клуба, так и для тренера. Никто не будет спорить с тем, что Забранский оставил неизгладимый след в истории николаевского футбола. Мы расстаёмся добрыми товарищами. В ближайшее время клуб определится с новым тренерским штабом, который будет готовить команду к весенней части чемпионата Украины«, — прокомментировал ситуацию глава наблюдательного совета МФК Николаев Сергей Кантор.

По итогам 15 матчей МФК Николаев занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины среди команд Первой лиги - 5 выигрышей, 4 ничьи, 6 поражений, при разнице забитых/ пропущенных мячей 14:17 - 19 очков.