ФФУ пожизненно дисквалифицировала экс-игрока СК Каховка игравшего в "ДНР"

Козаченко еще весной покинул СК Каховка

Экс-игрок футбольного клуба СК «Каховка» Сергей Козаченко навсегда лишен права играть в футбол в Украине.

Об этом сказано в решении контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, сообщает Мост.

Наказали Козаченко за то, что еще недавно он выступал за футбольный клуб террористической организации ДНР.

В 2016-2017 годах Сергей Козаченко играл в команде «Оплот Донбасса», почетным президентом которой в свое время был главарь ДНР Александр Захарченко. Туда он перебрался из Краматорска.

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Команда выступала не только в «соревнованиях» в ДНР, но и играла в открытом чемпионате Ростовской области.

В 2018 году Козаченко начал выступать за Каховку. Весной эта команда стала обладателем Кубка области, при чем Козаченко в соцсети Вконтакте написал, что кубок едет в Донецк.

После скандала этой весной, Сергей Козаченко покинул Каховку.