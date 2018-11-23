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Шахтер создаст в Харькове команду девочек

14:19, 23 ноября 2018
Футбол
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ФК Шахтер создает команду девочек / ua-football.com

8 декабря в харьковском фитнес-клубе "Волна" (ул. Астрономическая, 7а) состоится тестовое тренировки для девочек 2011 и 2012 года, по итогам которого будет сформирована команда из 20 игроков, сообщает ua-Football.

Группа продолжит регулярные занятия футболом в Харькове во главе с квалифицированными детскими наставниками. Все, кто придет на тренировку, получат сувениры и подарки.

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Теги: #футбол#девочка#ФК Шахтер