Шахтер создаст в Харькове команду девочек

В харьковском фитнес-клубе "Волна" (ул. Астрономическая, 7а) состоится тестовая тренировка для девочек 2011 и 2012 года

Shakhtar Social Foundation объявил о создании женской футбольной команды в Харькове.

8 декабря в харьковском фитнес-клубе "Волна" (ул. Астрономическая, 7а) состоится тестовое тренировки для девочек 2011 и 2012 года, по итогам которого будет сформирована команда из 20 игроков, сообщает ua-Football.

Группа продолжит регулярные занятия футболом в Харькове во главе с квалифицированными детскими наставниками. Все, кто придет на тренировку, получат сувениры и подарки.