Матчи 16-го тура Премьер-лиги начнутся с минуты памяти жертв Голодоморов

Тур начнется матчем "Шахтер" - ФК "Львов".

Все матчи предстоящего тура украинской Премьер-лиги начнутся с минуты памяти о жертвах Голодоморов в Украине. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Напомним, 24 ноября Украина почтит память всех погибших соотечественников.

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Очередной, 16-й тур Премьер-лиги стартует сегодня, 23 ноября. В Харькове "Шахтер" будет принимать ФК "Львов". Начало игры - в 19.00.

В субботу состоятся два поединка - "Карпаты" примут "Десну", а "Мариуполь" сыграет с "Ворсклой" (оба матча начнутся в 14.00).

Тур завершится в воскресенье. В этот день "Олимпик" в Киеве принимает "Зарю" (14.00), в Одессе встрется аутсайдеры - "Черноморец" и "Арсенал" (17.00). А центральный поединок пройдет в Александрии, где местный ФК "Александрия", занимающий третью строчку в таблице, принимает идущее вторым "Динамо".