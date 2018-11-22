Клуб первой лиги готов увеличить бюджет вдвое и модернизировать стадион для участия в УПЛ

ФК "Колос" (Ковалевка) твердо намерен соответствовать требованиям по аттестации, которые предъявляются к клубам Премьер-лиги.

Футбольный клуб «Колос» (Ковалевка, Киевская область) готов всерьез потратиться для выступления в Премьер-лиге. В частности, спортивный директор клуба Виталий Лисицкий сообщил, что ковалевцы готовы в два раза увеличить бюджет и привести домашний стадион в соответствие с нормами УЕФА.

Слова функционера приводит официальный сайт ПФЛ.

«Президент «Колоса» Андрей Засуха сказал, что бюджет, который у нас сейчас есть в первой лиге, совершенно спокойно сможет удвоить, а если надо предоставит еще больше финансов для того, чтобы мы могли конкурировать с клубами Премьер-лиги.

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Что касается стадиона, сейчас рано об этом говорить. Это коммерческая тайна. Узнаете обо всем следующим летом. Наш небольшой стадион должен превратиться в арену, которая будет отвечать всем требованиям УЕФА.

Я думаю, что в Премьер-лиге должно играть 16 команд. Считаю, что это оптимальное количество участников для такой большой страны. В то же время, необходимо установить четкие требования, которые должны выполнять все клубы. Это финансовая составляющая, наличие инфраструктуры и другое. Нельзя закрывать глаза на невыполнение критериев клубами. Главное, чтобы все были в одинаковых условиях», - отметил Виталий Лисицкий.

К зимней паузе в первой лиге «Колос» пришел на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от идущей третьей «Волыни» на 4 очка, имея при этом игру в запасе.

Напомним, ранее стало известно, что ФФУ уже приняла решение о расширении Премьер-лиги до 16 клубов, но пока неизвестно с какого сезона.