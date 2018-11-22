Турецкий Фенербахче проявляет интерес к 20-летнему хавбеку Динамо Шапаренко

Официального предложения пока не поступило.

Турецкий "Фенербахче" заинтересован в подписании полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко, сообщает турецкий портал Fotomac.

Скауты турецкого клуба уже следили за игрой 20-летнего хавбека в матчах УПЛ, а также наблюдали за его выступлением в недавнем товарищеском матче Турция – Украина (0:0).

Читайте такжеШапаренко и Миколенко признаны лучшими молодыми игроками Украины в октябре

Пока остается неизвестным, готов ли "Фенербахче" сделать предложение киевскому клубу по украинцу.

Ранее СМИ также сообщали о том, что пыталась купить Шапаренко сербская "Црвена Звезда".

В нынешнем сезоне 20-летний Шапаренко выходил на поле в 12 матчах во всех турнирах (5 из них провел в основе), в которых отметился 5 голами. А в ноябре полузащитник дебютировал за сборную Украины, выйдя на замену против Словакии (1:4).