Часть матчей ЧМ-2022 по футболу могут провести за пределами Катара

Это произойдет в случае расширения турнира до 48 команд.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что часть матчей чемпионата мира по футболу-2022 может быть проведена за пределами Катара, если турнир будет расширен до 48 команд.

«В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что сложно организовать турнир для 48 команд на восьми стадионах в одной стране.

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Нам, вероятно, придется искать возможности проведения некоторых матчей за пределами Катара, что, конечно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать. Что касается расширения, то обсуждение идет открыто и в дружеской обстановке. Если это станет возможным, буду счастлив», – сказал Инфантино, чьи слова передает The Guardian.

Отметим, что следующий чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.