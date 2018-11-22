Реал отказался от покупки Неймара

Этим летом бразилец был одной из главных трансферных целей мадридского клуба.

«Реал» отказался от идеи приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара.

Об этом сообщил журналист Пако Гонсалес в передаче El Partidazo de COPE.

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По его информации, президент «Реала» Флорентина Перес больше не хочет вступать в переговоры по Неймару, хотя летом бразилец был одной из главных трансферных целей мадридцев.

Одной из причин отказа называется недовольство потенциальным трансфером со стороны болельщиков «Реала».

Ранее сообщалось, что испанский клуб может приобрести у «ПСЖ» Неймара или Килиана Мбаппе из-за проблем парижан с финансовым фэйр-плей.

Как сообщал УНИАН, Сантьяго Солари утвержден на должности главного тренера "Реала", заменив своего предшественника Хулена Лопетеги.