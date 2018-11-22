Донецкий Олимпик представил новую эмблему (видео)

Центральным символом нового логотипа выбрана роза.

Футбольный клуб «Олимпик» принял решение провести ребрендинг и спустя 17 лет обновить эмблему.

Клуб объявил конкурс на новый логотип, по итогам которого выбрал лучший проект.

Победителем оказалась работа блогера Дмитрия Штрайса, чей вариант набрал больше всего голосов среди болельщиков и был утвержден руководством клуба.

Главным элементом новой эмблемы «Олимпика» являются розы. Эмблема разработана в классическом стиле, на щите с геральдической лентой. Выполнена эмблема в синих и голубых цветах. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Олимпик".

Новую эмблему «Олимпик» будет использовать с нового сезона 2019/2020.

Как сообщал УНИАН, ФФУ пожизненно отстранила от футбола 6 воспитанников "Олимпика" за участие в договорных матчах.