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Донецкий Олимпик представил новую эмблему (видео)

14:10, 22 ноября 2018
Футбол
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Новая эмблема ФК "Олимпик" / olimpik.com.ua

Клуб объявил конкурс на новый логотип, по итогам которого выбрал лучший проект.

Победителем оказалась работа блогера Дмитрия Штрайса, чей вариант набрал больше всего голосов среди болельщиков и был утвержден руководством клуба.

Главным элементом новой эмблемы «Олимпика» являются розы. Эмблема разработана в классическом стиле, на щите с геральдической лентой. Выполнена эмблема в синих и голубых цветах. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Олимпик".

Новую эмблему «Олимпик» будет использовать с нового сезона 2019/2020.

Как сообщал УНИАН, ФФУ пожизненно отстранила от футбола 6 воспитанников "Олимпика" за участие в договорных матчах.

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Теги: #Олимпик Донецк УПЛ