ФФУ пожизненно отстранило от футбола 6 воспитанников донецкого Олимпика

Игроки отстранены за участие в договорных матчах.

Апеляционный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) пожизненно отстранил от футбола шестерых воспитанников Олимпика по делу о договорных матчах молодежных команд донецкого клуба.

По решению комитета, пожизненную дисквалификацию получили: Назар Единак (ныне – третья лига Польши), Вадим Счастливцев (Авангард), Владислав Писковый, Артем Козлов, Лука Надирадзе (Сумы), Богдан Степаненко (Буковина), сообщает iSport.

Раннее донецкий Олимпик уже был оштрафован за то, что футболисты дублирующего состава команды играли договорные матчи.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что ФК Олимпик собирает подписи представителей клубов Премьер-лиги за недоверие главе Комитета по этике и честной игре Франческе Баранке.