Игрок Шахтера Нем: в Лиге чемпионов все зависит только от нас

Полузащитник горняков надеется на хорошие результаты своей команды в концовке нынешнего года.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Веллингтон Нем ответил на вопросы журналистов накануне домашнего поединка со «Львовом», а также прокомментировал предстоящие решающие матчи группового этапа Лиги чемпионов.

На вопрос о том, как прошла подготовка ко «Львову», игрок заметил:

– Очень хорошо поработали. У нас было две недели, чтобы подготовиться к игре, и три выходных. Сейчас все уже вернулись и сфокусировались на чемпионате. В пятницу предстоит очень важная игра, где мы рассчитываем показать хороший футбол и, конечно же, надеемся на победу, - сообщает официальный сайт донецкого клуба.

С некоторыми игроками "Львова" мы были в сборной Бразилии, и это круто – играть против своих друзей, против других бразильцев. Такие встречи всегда радуют. Ожидается сложный поединок, в том числе и благодаря этим футболистам.

Говоря о своей национальной сборной Нем отметил:

– Смотрел матчи Бразилии с Уругваем и Камеруном. Это были два сложных поединка для «селесао», и я смотрел их от начала до конца.

А на вопрос, есть ли смысл поберечь себя со «Львовом», чтобы оставить силы на Лигу чемпионов, заметил:

– Думаю, нет. Сейчас мы должны быть полностью сфокусированы на чемпионате. Это правда, что у нас восемь очков преимущества, но также есть и три тура до отпуска, в которых мы можем увеличить отрыв, что тоже важно. А в Лиге чемпионов все зависит только от нас. Предстоит провести два ответственных матча, и у нас есть все шансы набрать очки и пройти дальше. «Лион» играет с «Сити», и это будет трудная встреча для них. Так что необходимо сконцентрироваться на обоих турнирах.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Львов состоится в пятницу, 23 ноября в Харькове.