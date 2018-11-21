Сборная Украины: бледная концовка яркого сезона

Сборная Украины досрочно выиграла турнир в своей группе Лиги наций, потому заключительный матч со Словакией не имел для неё никакого турнирного значения. Результат не был на первом плане, и уж тем более он был не важен в товарищеской игре с Турцией.

Было понятно, что Андрей Шевченко будет экспериментировать. Андрей Ярмоленко получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. А тут еще и Марлос никак не может восстановиться после своего повреждения. Плюс, незадолго до игры со Словакией травмировался Роман Яремчук.

Если бы пару лет назад накануне ответственных матчей сборная Украины потеряла троих игроков атакующей линии, это было бы сродни катастрофе. Но теперь никакой паники не было. Напротив, Андрей Шевченко получил возможность попробовать в деле ближайший резерв. А он у нас совсем неплохой.

Тот же Виктор Цыганков уже сейчас является одним из лидеров киевского «Динамо» и мало играет за сборную только по той причине, что ведущие роли принадлежат Марлосу, Ярмоленко и Коноплянке. Заждался полноценного шанса в стартовом составе и Александр Зинченко из «Манчестер Сити». Но кроме них у нас есть Шапаренко и Болбат, Петряк и Швед. Как и ожидалось, в ноябрьских матчах свои игровые минуты получил каждый из них. За исключением Петряка из венгерского «Ференцвароша», который тоже получил травму.

Читайте такжеПровал сборной в Словакии: последний раз Украина пропускала 4 гола в официальной игре 12 лет назад

А вот позиция форварда по-прежнему остается проблемной. В октябре ее закрыли с помощью Романа Яремчука из бельгийского «Гента». Пожалуй, на сегодняшний день это лучшая из всех доступных кандидатур. Но в ноябре помочь сборной он не смог, как и Артем Беседин из киевского «Динамо». В результате против Словакии впервые за сборную сыграл Андрей Борячук — арендованный форвард «Мариуполя», принадлежащий донецкому «Шахтеру». Как и вся команда, в словацкой Трнаве он сыграл неудачно, после чего Андрей Шевченко продолжил свои эксперименты и выпустил на позиции форварда Виктора Коваленко. Матч с Турцией полузащитник «Шахтера» и вовсе начал в роли нападающего.

Но эксперименты касались не только отдельных исполнителей на непривычных позициях. В игре со словаками впервые при Шевченко наша сборная попробовала сыграть в три центральных защитника. Если оценивать эту затею исключительно по счету на табло, то эксперимент следует признать провальным. Однако было бы неплохо, чтобы наша сборная имела в рукаве этот тактический вариант, ибо рано или поздно он может пригодиться. Тот же Гвардиола в «Манчестер Сити» использует подобную тактику достаточно часто. Как известно, один из показателей класса той или иной команды — тактическая гибкость и владение максимально возможным тактическим разнообразием.

Одним из главных факторов, ставшим причиной разгрома от словаков, была совершенно разная мотивация соперников. Украина свою задачу уже выполнила, тогда как Словакия проводила первый матч под началом нового тренера, плюс, имела определенные турнирные цели. Ян Козак покинул сборную после октябрьского скандала, когда семеро его игроков отправились «обмывать» поражение от чехов. После этого Козак объявил, что больше не сможет работать с этими игроками, но и без них сборную не представляет. В результате тренер ушел, а его место занял чешский специалист Павел Гапал.

И вот пришло время играть с Украиной. Новый наставник очень хотел выиграть свой первый матч, а семеро провинившихся очень хотели оправдаться перед своими болельщиками. Мотивация хозяев била через край, что и стало ключом к победе. К тому же словаки использовали почти все свои моменты, да и Денис Бойко провел далеко не лучший свой матч. Достаточно сказать, что он пропустил практически всё, что летело в створ его ворот. После игры специалисты наперебой говорили о том, что этот матч стал «игрой упущенных возможностей» именно в плане голкиперов нашей сборной. Экспериментирующий на всех позициях Шевченко не захотел отдать место в воротах юному Андрею Лунину из испанского «Леганеса». А Бойко, считавшийся железно вторым после Пятова, в Трнаве свою репутацию изрядно подмочил. Впрочем, исправить свой промах Шевченко получил шанс довольно скоро. И уже спустя четыре дня, в игре против Турции, воспользовался возможностью проверить в деле молодого голкипера.

Против Турции в стартовом составе вышло сразу семеро игроков, которые еще могут играть за молодежную сборную. А после перерыва к ним добавился Марьян Швед — дебютант сборной из львовских «Карпат». Место в воротах занял 19-летний Андрей Лунин, перешедший летом в мадридский «Реал» (затем его отправили в аренду в «Леганес», где экс-голкипер «Зари» почти не играет). Но за сборную Лунин отыграл на удивление уверенно. И уж точно намного лучше, чем накануне сыграл Денис Бойко.

Но с вратарской позиции эксперименты тренерского штаба сборной только начинались. Достаточно сказать, что в центре обороны сыграли Пластун и Матвиенко, а слева в обороне действовал еще один 19-летний игрок — Миколенко. На позиции опорника мы увидели Макаренко, который до переезда в Бельгию у нас считался левым защитником. И наконец, Виктор Коваленко на позиции ложной девятки.

Читайте такжеШевченко: матч с Турцией был полезным в первую очередь в информационном плане

И что самое интересное, до перерыва эта схема работала. Во всяком случае, в первом тайме сборная Украины переиграла турков и вполне могла открывать счет. Но преобразовать игровое преимущество в голы подопечным Шевченко не удалось, а после перерыва они почему-то сникли. Главный тренер сетовал на качество поля, но все-равно выглядел довольным результатами своей работы. После провала в отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Украины выполнила промежуточную задачу в 2019 году и теперь смотрит в будущее уверенным взглядом.

А впереди у нас отборочный турнир Евро-2020, жеребьевка которого состоится в начале декабря. Скоро мы узнаем соперников по отборочной группе, где нужно финишировать на первом или втором местах. И что самое главное, никаких плей-офф. Первые матчи отборочного турнира состоятся уже в марте, заключительные — в ноябре. Турнир получится очень скоротечным и не будет растянут почти на полтора года, как это было раньше. Благодаря удачному выступлению в Лиге наций теперь у нас есть запасной шанс в виде плей-офф, матчи которого пройдут в марте 2020 года. Но хочется верить, что до этого дело не дойдет и сборная Украины станет участником Евро-2020 уже через год.

Кирилл Стадниченко