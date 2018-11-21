Олимпик призвал клубы УПЛ выразить недоверие главе Комитета этики и честной игры

Донецкий клуб может прекратить существование из-за действий Франческо Баранки.

Донецкий «Олимпик» направил письмо другим клубам УПЛ с претензиями в адрес главы комитета по этике и честной игре Франческо Баранки.

В нем клуб называет обвинения в свою сторону беспочвенными, сообщает Трибуна, в распоряжении которой оказался текст письма.

«Олимпик» не устраивает, что аналитические выводы Баранки представлены на английском языке и непонятны по своему содержанию. Якобы они не подтверждают факт участия клуба в договорных матчах.

«Олимпик» считает, что решение КДК об отстранении клубных команд U-19 и U-21 вынесено с многочисленными нарушениями процедурных норм. Также клуб заявил, что действия Баранки ставят под угрозу существование клуба.

Поэтому «Олимпик» призвал в письме клубы УПЛ выразить недоверие действиям Франческо Баранки на должности главы комитета по этике и честной игре.

Отметим, что недавнее заявление Баранки про то, что за четыре года подозрительные движения коэффициентов были минимум в 37 матчах команд «Олимпика», было ответом именно на это письмо. Также «Олимпик» через свои соцсети при помощи недостоверной новости обвинил самого главу комитета по этике ФФУ в связи с договорными матчами.