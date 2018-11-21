Тренер Шахтера Фонсека: работаем над усилением команды в межсезонье

Наставник горняков рассказал о приоритетах работы клуба в ближайшее зимнее межсезонье.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал паузу в чемпионате в связи с матчами сборных.

– Сейчас есть некоторые сомнения по двум игрокам, которые вернулись из расположения сборных. Сергей Кривцов травмирован, скорее всего, он не сможет играть. Также под вопросом Тарас Степаненко, у которого ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция). Николай Матвиенко и Виктор Коваленко вчера провели матч за сборную, возможно, им понадобиться больше времени на восстановление. Это касается только матча со «Львовом», о «Хоффенхайме» мы пока не говорим. По Марлосу сложно, он восстанавливается, это займет еще некоторое время. Возможно, с «Хоффенхаймом» он еще не сыграет, - отметил португальский специалист в интревью Трибуне.

Пауза на матчи сборных прошла нормально, но было ограниченное количество игроков, чтобы работать полноценно. Мы отрабатывали свои принципы игры.

Осталось всего 5 матчей до завершения первой части чемпионата, мы работаем над усилением нашей команды в зимнее трансферное окно. Эти вопросы изучаются администрацией клуба.

Я не очень внимательно смотрел матч сборной Украины против Словакии (1:4), но спарринг с Турцией посмотрел практически полностью. Действия молодых футболистов были очень положительными. Сборная Украины и Андрей Шевченко должны оставаться настроены оптимистично.

Матч со «Львовом» будет сложным, как и все матчи после паузы. Эта команда показывает хороший результат, проводит отличные матчи против лидеров, хорошо выходят в атаку.

Как сообщал УНИАН, ближайший матч чемпионата УПЛ Шахтер проведет в пятницу, 23 ноября, против ФК Львов. Игра пройдет на домашней арене горняков в Харькове.