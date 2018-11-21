Матч футбольной Премьер-лиги Черноморец - Арсенал оказался под угрозой срыва

На арене в Одессе отсутствует отопление.

Матч на стадионе «Черноморец» между одесскими «Моряками» и столичным «Арсеналом» 25 ноября на гране отмены.

Причина — нарушение климат-комфорта, попросту — отсутствие отопления, сообщает Одеса.Ділова.

«Вот уже две недели мы безуспешно пытаемся получить тепло на стадион, — комментирует директор стадиона «Черноморец» Сергей Сиволап, — Причем, проволочка с подачей — абсолютно беспричинна. Долгов за отопление у стадиона нет. Мы не можем добиться вразумительного ответа от гортеплосети и, к сожалению, вынуждены констатировать факт: если тепло не подадут, то матч придется отменить. Ведь здоровье спортсменов, болельщиков и зрителей — для нас превыше всего.

На сегодня, 20 ноября в 16.20, у нас заранее была назначена встреча с руководством коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», которая не состоялась по причине отсутствия начальника и зама. Мы вынуждены будем поставить в известность руководство Премьер-лиги, средства массовой информации о таком положении дел, а дальше — это, как говорится, пусть санкции найдут виновников сложившейся ситуации. Тем более, что ежедневно следует отчет коммунальщиков о том, что подключены социальные объекты. Место, куда ходят с детьми — стадион, также относится к таким».

До воскресного матча «Черноморец» — «Арсенал» есть еще не сколько дней и руководство стадиона надеется на положительное решение вопроса. Дедлайн — пятница 23 ноября.