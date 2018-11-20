Шевченко: матч с Турцией был полезным в первую очередь в информационном плане

Тренер сборной Украины подвел итоги последнего матча в 2018-м году.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции после матча с Турцией.

— Нам было приятно провести здесь матч, мы получили много полезной информации, — сказал Андрей Шевченко, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины. — Мы, так же, как и сборная Турции, задействовали много молодых игроков. Этот поединок был полезен в первую очередь в информационном смысле.

В игре было много неиспользованных голевых моментов — как у нас, так и у хозяев. Сегодня за сборную Украины играли около 10-ти футболистов, которые еще вчера выступали за молодежную команду. И они очень хорошо себя проявили.

На замечание о том, что сборная Украины сейчас состоит из молодых игроков и вопрос - какую команду хочет создать тренер и кого может выделить по сегодняшнему матчу у обеих сборных - Шевченко ответил:

— Несколько наших лидеров получили травмы. Я надеюсь, что они восстановятся к старту отборочного турнира чемпионата Европы. В первую очередь для меня сегодня было полезно посмотреть потенциал молодых игроков, и я остался доволен увиденным. Хочу выразить благодарность турецкой сборной, которая обеспечила накал борьбы. Получился интересный матч.

Также хочу отметить всех игроков, как в своей команде, так и соперника. Футболисты обеих сборных действовали с высокой мотивацией.

Я с большим удовольствием приезжаю в Турцию. Мне очень приятно, что меня здесь помнят как игрока и знают как тренера.

А на просьбу сказать несколько слов о тренера сборной Турции Мирче Луческу, который долгое время работал в Украине, Шевченко отметил:

— Я очень уважаю Мирчу Луческу как тренера, который сделал очень много в футболе. Об этом человеке могу сказать только добрые слова.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче в Анталии, 0:0.