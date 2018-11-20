Shakhtar Social открыл в Киеве площадку для тренировок детей с особенностями развития

В рамках проекта Давай, играй! в Киеве: площадка для детей с инвалидностью

Площадка в Киеве стала первой, где футболом смогут заниматься дети с ментальными нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями развития.

В столице партнером проекта выступила «Академия Современного Образования А+», на базе которой будут проводиться тренировки, при поддержке Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины, сообщает официальный сайт ФК Шахтер.

– Мы уже не первый год в партнерских отношениях с ФК «Шахтер» и с радостью присоединились к социальному проекту «Давай, играй!», чтобы поддержать детей, которые хотят заниматься спортом, – рассказывает генеральный директор «Академии А+» Татьяна Курмаз. – Очень надеюсь, что такая инициатива получит свое развитие, и опыт «Шахтера» станет хорошим примером для других футбольных клубов и меценатов. Ведь деток, нуждающихся в особом внимании, очень-очень много.

– Рады, что наши друзья – фонд Shakhtar Social – предложили детям заниматься футболом, – отмечает представитель Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Елена Гриб. – Для ребят это огромный плюс, ведь они получают не только физическое развитие, но и учатся работать в команде, подтягивают дисциплину, интегрируются в настоящую игру. Дети и родители просто счастливы, что появились такие тренировки.

В первой тренировке приняли участие 25 ребят. Заниматься с ними приехали тренеры «Шахтера» Нуну Кампуш и Антониу Феррейра, а также игроки команды Андрей Тотовицкий и Оларенважу Кайоде. Звездные гости выполняли упражнения вместе с детьми, подбадривали их и показывали все на личном примере. В завершении ребята получили подарки и автографы и сделали совместное фото.

– Этот проект очень важен. Для нас огромная честь принести ребятам такие радостные и приятные впечатления. Они любят футбол и заслуживают переживать прекрасные эмоции, которые дарит игра, – говорит ассистент главного тренера «Шахтера» Нуну Кампуш. – Этот день, несомненно, дети запомнят надолго. Сегодня они просто счастливы!

– Доволен, что мы встретились с детками и смогли передать им немного тепла и любви не только от себя, но и от всей команды, – делится эмоциями нападающий «горняков» Ларри Кайоде. – Было приятно видеть их улыбки. Мы пришли сделать ребят немного счастливее, и, похоже, нам удалось. Прекрасно, что клуб занимается такими проектами.

Тренировки для 30 детей будут проводиться по субботам и воскресеньям. Кроме Киева площадки для детей с инвалидностью открыты в Мариуполе и Ивано-Франковске.