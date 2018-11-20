Сборные Украины и Турции сыграли вничью в Анталье

Игра завершилась со счетом 0:0.

В Анталье завершился товарищеский матч футбольных сборных Украины и Турции, в котором победитель так и не был выявлен.

Игра завершилась вничью, со счетом 0:0.

Хозяева поля имели небольшое преимущество на протяжении матча, но реализовать его в голы, так и не сумели.

Уже на 2-й минуте игры после ппрострела Байрама с левого фланга Унал на линии вратарской боролся с Матвиенко, и мяч пролетел рядом со штангой наших ворот. Но, затем украинцы перехватили инициативу. А на 24-й минуте после разрезной передачи от Коваленко Цыганков оказался перед голкипером, но не сумел переиграть стража ворот сборной Турции - Болат ногой отбил мяч.

В концовке тайма мяч оказался в воротах сборной Украины, но арбитр зафиксировал фол со стороны Унала.

После перерыва, на 50-й минуте, атака хозяев поля завершилась ударом Ундера с близкого расстояния - Лунин ногой отбил мяч. А затем еще один мяч оказался в воротах сборной Украины, и снова арбитр из Косово не засчитал гол зафиксировав оффсайд у Эрсоя.

Таким образом, сборная Украины завершила год невыразительной ничьей, в которой не смогла показать ничего серьезного в атаке.