Объявлен стартовый состав сборной Украины на матч с Турцией - Миколенко дебютирует
18:19, 20 ноября 2018Футбол
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Андрей Шевченко определился со стартовым составом исполнителей на игру.
Стадион в Анталии готов принять товарищеский матч с участием сборной Украины / ffu.ua
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился со стартовым составом команды на матч против Турции.
В национальной команде сегодня дебютирует игрок киевского Динамо Виталий Миколенко, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Стартовый состав сборной Украины выглядит таким образом: 23. Лунин, 16. Миколенко, 22. Матвиенко, 20. Пластун, 21. Караваев, 17. Зинченко, 19. Макаренко, 7. Шапаренко, 10. Коноплянка (к), 15. Цыганков, 9. Коваленко.
Запасные: 1. Бойко, 2. Болбат, 3. Борячук, 4. Сваток, 8. Малиновский, 12. Пятов, 13. Швед, 14. Буяльский.
Как сообщал УНИАН, матч Турция - Украина состоится во вторник вечером в Анталии. Игра начнется в 19.30 по киевскому времени.
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