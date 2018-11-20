Объявлен стартовый состав сборной Украины на матч с Турцией - Миколенко дебютирует

Андрей Шевченко определился со стартовым составом исполнителей на игру.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился со стартовым составом команды на матч против Турции.

В национальной команде сегодня дебютирует игрок киевского Динамо Виталий Миколенко, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Стартовый состав сборной Украины выглядит таким образом: 23. Лунин, 16. Миколенко, 22. Матвиенко, 20. Пластун, 21. Караваев, 17. Зинченко, 19. Макаренко, 7. Шапаренко, 10. Коноплянка (к), 15. Цыганков, 9. Коваленко.

Запасные: 1. Бойко, 2. Болбат, 3. Борячук, 4. Сваток, 8. Малиновский, 12. Пятов, 13. Швед, 14. Буяльский.

Как сообщал УНИАН, матч Турция - Украина состоится во вторник вечером в Анталии. Игра начнется в 19.30 по киевскому времени.