Шапаренко и Миколенко признаны лучшими молодыми игроками Украины в октябре

Миколенко впервые признан лучшим молодым игроком месяца.

Лучшим футболистом Украины U-19 в октябре 2018 года по итогам опроса проекта Золотой Талант признан защитник Динамо Виталий Миколенко.

Молодой футболист получил шанс от главного тренера столичной команды Александра Хацкевича после неудачной игры Йосипа Пиварича на левом фланге обороны в матче Лиги Европы против Яблонца (2:2) и вцепился в него обеими руками, сообщает портал проекта Золотой талант.

В октябре 19-летний Миколенко принял участие в четырех играх Динамо, в которых киевляне пропустили лишь один мяч — в Лиге Европы от Ренна на его поле (2:1). А в чемпионате Украины были с одинаковым счетом 1:0 побеждены Олимпик, Ворскла и Львов. У Миколенко — все игры без замен.

Напомним, что сейчас Миколенко находится с национальной сборной в Турции, где имеет все шансы дебютировать в главной команде страны уже в сегодняшнем матче.

Миколенко, впервые признанного игроком месяца в проекте Золотой Талант, назвал 91 участник опроса из 119-ти. Второго в рейтинге — лучшего футболиста Украины U-19 сентября Владислава Вакулу упомянули 73 респондента, но только 18 — под №1. Третьим оказался 17-летний дебютант первой команды Шахтера в Кубке Украины — Михаил Мудрык, который впервые попал в топ-5.

В свою очередь, лучшим футболистом в возрастной категории U-21 в октябре в Украине был признан полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко. Игрок является первым представителем поколения 1998 года рождения, кому удалось стать игроком месяца U-21

Безусловно, на победу 20-летнего воспитанника мариупольской школы футбола повлияли его голы в ворота Шахтера, Ренна и Мариуполя, забитые в ноябре. Но и в октябре Шапаренко отметился ударной игрой — в Кубке Украины с Минаем, когда своим дублем спас киевлян от неприятностей.

И все же ноябрьские успехи, четырехматчевая забивная серия за клуб, вызов в национальную сборную — все это помогло первому представителю поколения 1998 года рождения стать игроком месяца в возрастной категории U-21 в рамках проекта Золотой Талант.

Причем борьба — заочная, разумеется, — была очень суровой. Из 119-ти респондентов проекта (тренеры, эксперты, бывшие футболисты, журналисты, плюс коллективное мнение болельщиков) Шапаренко в свою анкету включили 87 человек. Столько же — Виктора Цыганкова (Динамо), а чаще всех назывался Марьян Швед (Карпаты) — 88 раз.

Плотность, сами видите, невероятно высокая.

Все решило количество попаданий на первое место в анкетах. За счет этого Шапаренко на 30 очков опередил Цыганкова — лучшего футболиста Украины U-21 прошлого года, а также марта, апреля, мая, июля и сентября 2018 года. И на 9 очков — Шведа, лучшего футболиста Украины U-21 августа 2018 года.