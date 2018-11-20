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Шапаренко и Миколенко признаны лучшими молодыми игроками Украины в октябре

17:55, 20 ноября 2018
Футбол
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В матче с Ренном Миколенко был хорош / Football.ua

Молодой футболист получил шанс от главного тренера столичной команды Александра Хацкевича после неудачной игры Йосипа Пиварича на левом фланге обороны в матче Лиги Европы против Яблонца (2:2) и вцепился в него обеими руками, сообщает портал проекта Золотой талант.

В октябре 19-летний Миколенко принял участие в четырех играх Динамо, в которых киевляне пропустили лишь один мяч — в Лиге Европы от Ренна на его поле (2:1). А в чемпионате Украины были с одинаковым счетом 1:0 побеждены Олимпик, Ворскла и Львов. У Миколенко — все игры без замен.

Напомним, что сейчас Миколенко находится с национальной сборной в Турции, где имеет все шансы дебютировать в главной команде страны уже в сегодняшнем матче.

Миколенко, впервые признанного игроком месяца в проекте Золотой Талант, назвал 91 участник опроса из 119-ти. Второго в рейтинге — лучшего футболиста Украины U-19 сентября Владислава Вакулу упомянули 73 респондента, но только 18 — под №1. Третьим оказался 17-летний дебютант первой команды Шахтера в Кубке Украины — Михаил Мудрык, который впервые попал в топ-5.

В свою очередь, лучшим футболистом в возрастной категории U-21 в октябре в Украине был признан полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко. Игрок является первым представителем поколения 1998 года рождения, кому удалось стать игроком месяца U-21

Безусловно, на победу 20-летнего воспитанника мариупольской школы футбола повлияли его голы в ворота Шахтера, Ренна и Мариуполя, забитые в ноябре. Но и в октябре Шапаренко отметился ударной игрой — в Кубке Украины с Минаем, когда своим дублем спас киевлян от неприятностей.

И все же ноябрьские успехи, четырехматчевая забивная серия за клуб, вызов в национальную сборную — все это помогло первому представителю поколения 1998 года рождения стать игроком месяца в возрастной категории U-21 в рамках проекта Золотой Талант.

Причем борьба — заочная, разумеется, — была очень суровой. Из 119-ти респондентов проекта (тренеры, эксперты, бывшие футболисты, журналисты, плюс коллективное мнение болельщиков) Шапаренко в свою анкету включили 87 человек. Столько же — Виктора Цыганкова (Динамо), а чаще всех назывался Марьян Швед (Карпаты) — 88 раз.

Плотность, сами видите, невероятно высокая.

Все решило количество попаданий на первое место в анкетах. За счет этого Шапаренко на 30 очков опередил Цыганкова — лучшего футболиста Украины U-21 прошлого года, а также марта, апреля, мая, июля и сентября 2018 года. И на 9 очков — Шведа, лучшего футболиста Украины U-21 августа 2018 года.

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Теги: #проект Золотой талант#Шапаренко Динамо Киев#Виталий Миколенко