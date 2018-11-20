Легендарный австралийский футболист Кэхилл завершил карьеру в национальной сборной

Игрок провел последний матч в составе команды в возрасте 38 лет.

38-летний форвард Тим Кэхилл завершил выступления за сборную Австралии.

В товарищеском поединке против Ливана нападающий «соккеруз» вышел на замену на 82-й минуте, а его команда победила со счетом 3:0, сообщает Sport.ua.

Отметим, что данный поединок стал для Кэхилла 108-м в футболке национальной команды, также на его счету невероятные 50 забитых мячей.

Больше Кэхилла в составе Австралии сыграл только вратарь Марк Шварцер (109).

Напомним, Кэхилл принимал участие в четырех мировых первенствах подряд (2006-2018). Он делит этот национальный рекорд с Марком Миллиганом.

В клубной карьере Тим больше всего запомнился болельщикам по выступлениям за «Эвертон» в период с 2004 по 2012 годы (276 матчей, 68 голов и 29 ассистов).