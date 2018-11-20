Шевченко сможет сделать шесть замен в матче с Турцией
13:21, 20 ноября 2018Футбол
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Формат игры предполагает возможность экспериментов с составами команд.
Украинцы проведут игру с командой Турции в традиционной форме желтого цвета / ffu.ua
На традиционном утреннем предматчевом совещании, посвященном игре Украина - Турция, был определен ряд вопросов формата проведения поединка.
В частности, в каких комплектах формы сегодня сыграют сборные Турции и Украины, сообщает Федерация футбола Украины.
Украинцы сыграют в футболках желтого цвета, их соперники - в белой форме.
Также стало известно, что во время игры тренеры смогут провести по шесть замен.
Как сообщал УНИАН, матч Турция - Украина состоится во вторник вечером и начнется на стадионе в Анталии в 19.30 по киевскому времени.
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