Шевченко сможет сделать шесть замен в матче с Турцией

Формат игры предполагает возможность экспериментов с составами команд.

На традиционном утреннем предматчевом совещании, посвященном игре Украина - Турция, был определен ряд вопросов формата проведения поединка.

В частности, в каких комплектах формы сегодня сыграют сборные Турции и Украины, сообщает Федерация футбола Украины.

Украинцы сыграют в футболках желтого цвета, их соперники - в белой форме.

Также стало известно, что во время игры тренеры смогут провести по шесть замен.

Как сообщал УНИАН, матч Турция - Украина состоится во вторник вечером и начнется на стадионе в Анталии в 19.30 по киевскому времени.