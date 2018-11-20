Тренер Динамо-Брест: Милевского выгнали из команды из-за пьянки в бане

Украинец снова нарушал режим.

Главный тренер брестского Динамо Марцел Личка рассказал о причинах ухода из команды Артема Милевского летом.

«У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, Шпилевский (бывший тренер Динамо) сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: «Почему?» И он рассказал, что они пили в бане. В тот момент я был поражен: «Это сумасшествие! Зачем?!» Савицкий забил и отдал голевую, Милевский являлся лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема. А Гаврилович – капитан и хороший центральный защитник, которого привлекали к матчам сборной. Это были три очень важных для нас игрока. Но решение принималось без моего ведома. Да, я пробовал разговаривать с Алексом на этот счет, говорил, что впереди нас ожидают сложные матчи в чемпионате и в Лиге Европы, однако ни на что повлиять уже не мог. Но это жизнь. Иногда такие вещи случаются, – рассказал Личка в интервью by.tribuna.com.

При этом сам Артем считает, что главной причиной его ухода из команды стало не нарушение дисциплины, а его авторитет в Динамо Брест.

А другой тренер Динамо, Андрей Шпиевский, говоря об уходе Милевского еще летом, также не называл проблемы с дисциплиной причиной изгнания украинца. По его мнению, Брест планировал делать омоложение состава, и Милевский не входил в дальнейшие планы команды, напоминает SportArena.

После ухода из Динамо Брест Артем Милевский долгое время оставался без клуба, пока не подписал контракт с венгерской Кишвардой. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 4 матча в чемпионате Венгрии и не отмечался результативными действиями.