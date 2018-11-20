Товарищеский матч Турция - Украина: где смотреть
11:31, 20 ноября 2018Футбол
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Игру покажут общенациональный и специализированный кабельный телеканалы.
Матч сборной Украины покажут два канала украинского ТВ / hotology.ru
Во вторник вечером национальная сборная Украины по футболу проведет последний матч в 2018 году.
В Анталии подопечные Андрея Шевченко в товарищеском матче будут противостоять команде Турции.
Прямой эфир матча Турция - Украина начнется на телеканале "Футбол 2"в 19:25. Кроме того, перед началом игры запланировано традиционное включение из студии аналитической программы Головна команда, где эксперты поделятся своим мнением перед матчем. Начало эфира из студии в 18.45. Сразу после игры эксперты в студии подведут итоги матча - в 21.25.
В записи матч покажут на канале "Украина". Начало – в 21:35.
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