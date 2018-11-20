Товарищеский матч Турция - Украина: где смотреть

Игру покажут общенациональный и специализированный кабельный телеканалы.

Во вторник вечером национальная сборная Украины по футболу проведет последний матч в 2018 году.

В Анталии подопечные Андрея Шевченко в товарищеском матче будут противостоять команде Турции.

Прямой эфир матча Турция - Украина начнется на телеканале "Футбол 2"в 19:25. Кроме того, перед началом игры запланировано традиционное включение из студии аналитической программы Головна команда, где эксперты поделятся своим мнением перед матчем. Начало эфира из студии в 18.45. Сразу после игры эксперты в студии подведут итоги матча - в 21.25.

В записи матч покажут на канале "Украина". Начало – в 21:35.