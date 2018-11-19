Германия упустила победу над Голландией в центральном матче дня (результаты всех игр)
На Велттинс-Арена в Гельзенкирхене (Германия) завершился центральный матч дня Лиги наций УЕФА, в котором сборная Германии принимала команду Нидерландов.
Игра завершилась со счетом 2:2, сообщает официальный сайт турнира.
Хозяева поля уверенно провели первую половину игры и реализовали свое преимущество в два гола.
Уже на 9-й минуте игры атака немцев привела к пасу от центральной линии, который Гнабри продлил, Вернер подхватил мяч и из-за пределов штрафной с лёта пробил под ближнюю штангу - 1:0. Очень красивый гол получился.
А на 20-й минуте немцы удвоили сове преимущество. Кроос навесил на Сане, тот подхватил мяч и, казалось, промедлил с ударом. Но затем все же пробил - мяч угодил в ногу Тете и, обманув голкипера, влетел в самый угол ворот, 2:0.
Хозяева поля уверенно удерживали преимущество, но только до 85-й минуты. А затем последовали два гола "оранжевых" в течение 5 минут. Сначала затяжная атака гостей завершилась ударом Квинси Промеса с линии штрафной - точно под ближнюю штангу. А на исходе 90-й минуты Вилена подал от правой бровки - и ван Дейк с лёта, с небольшим рикошетом от защитника, пробил сильно и точно - 2:2.
В добавленное арбитром время команды осторожничали и согласились на ничью.
Таким образом, сборная Нидерландов набрала 7 очков и выиграла Группу А1 Лиги наций и в июне сыграет в Финале четырех в Португалии, где определится первый в истории победитель турнира.
Лига наций.
19 ноября.
Германия - Нидерланды - 2:2
Чехия - Словакия - 1:0
Дания - Ирландия - 0:0
Кипр - Норвегия - 0:2
Болгария - Словаения - 1:1
Грузия - Казахстан - 2:1
Андорра - Латвия - 0:0
Македония - Гибралтар - 4:0
Лихтенштенй - Армения - 2:2