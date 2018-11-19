Шевченко: «В матче с Турцией увидим, на кого сможем рассчитывать в следующем году»

Шевченко дал пресс-конференцию за сутки до последней игры национальной команды в 2018-м.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов накануне товарищеского матча с командой Турции.

- Мы находимся в процессе строительства команды, и завтра у нас будет возможность дать еще один шанс проявить себя тем исполнителям, которые ранее имели меньше игровой практики. Чем больше мы сможем провести замен, тем лучше. Увидим, на кого мы сможем рассчитывать в следующем году, начал общение с прессой главный тренер национальной команды, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

На вопрос, какие отношения сложились у руководителя нашей команды с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу, Шевченко ответил:

— Я с уважением отношусь к Луческу. Этот специалист долгое время работал в «Шахтере», достигал результатов. Он был заметной фигурой в украинском футболе. У нас очень хорошие отношения.

Противостояние уместно обсуждать тогда, когда проходят официальные поединки. Сейчас у нас товарищеская игра, спарринг с достойным соперником. Нынешняя сборная Турции — перспективная команда, которая строится.

А на вопрос, как тренер можете прокомментировать вызов в сборную Украины Александра Сватка, заметил:

— Это была вынужденная мера. Хотя за Сватком мы следили и раньше. У нас несколько игроков получили повреждения. Сегодня и завтра мы оценим их состояние и поймем, смогут ли они принять участие в игре. Сваток будет готовиться вместе с другими и так же имеет шанс выйти завтра — или с первых минут или на замену. Этот игрок уже вызывался в сборную раньше. Если я вызываю исполнителя, следовательно, я на него рассчитываю.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Турции во вторник, 20 ноября. Начало игры в Анталье - в 19.30 по Киеву.