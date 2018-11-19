Шевченко вызвал Сватка в сборную Украины - заменит Кривцова
16:59, 19 ноября 2018Футбол
34 0
Центрбек "Шахтера" не сыграет из-за травмы.
Сваток отримаві шанс дебютировать в сборной Украины по футболу / Фото Евгения Кравса
В связи с повреждением Сергея Кривцова, которое делает невозможным участие центрального защитника в товарищеском матче с Турцией, главный тренер национальной команды Андрей Шевченко довызвал на сбор защитника луганской «Зари» Александра Сватка.
Игрок прибудет в расположение сине-желтых сегодня около 23.00 по местному времени, сообщает официальный сайт ФФУ.
24-летний Александр Сваток уже однажды получал вызов в сборную — в ноябре прошлого года перед товарищеским матчем со Словакией, однако в той игре на поле не выходил.
Матч Турция - Украина состоится во вторник, 20 ноября, в Анталье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter