Шахтер собрал эффектные голы новичка Майкона в одну подборку (видео)
10:53, 19 ноября 2018Футбол
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Футболист четырежды удивлял публику красивейшими голами в первой части нынешнего сезона.
Майкон уже забил четыре гола в новой команде / shakhtar.com
Бразилец Майкон присоединился к «Шахтеру» только летом и сразу удивил болельщиков своим умением бить издалека и эффектно реализовывать штрафные удары.
Shakhtar TV показывает каждый из 4 голов полузащитника за клуб.
Это официальный канал ФК «Шахтер» в YouTube.
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