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Шахтер собрал эффектные голы новичка Майкона в одну подборку (видео)

10:53, 19 ноября 2018
Футбол
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Майкон уже забил четыре гола в новой команде / shakhtar.com

Бразилец Майкон присоединился к «Шахтеру» только летом и сразу удивил болельщиков своим умением бить издалека и эффектно реализовывать штрафные удары.

Shakhtar TV показывает каждый из 4 голов полузащитника за клуб.

Это официальный канал ФК «Шахтер» в YouTube.

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Теги: #ФК Шахтер#Шахтер Майкон