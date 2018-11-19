Шахтер собрал эффектные голы новичка Майкона в одну подборку (видео)

Футболист четырежды удивлял публику красивейшими голами в первой части нынешнего сезона.

Бразилец Майкон присоединился к «Шахтеру» только летом и сразу удивил болельщиков своим умением бить издалека и эффектно реализовывать штрафные удары. Shakhtar TV показывает каждый из 4 голов полузащитника за клуб. Это официальный канал ФК «Шахтер» в YouTube.

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