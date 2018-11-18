Участие Петряка и Кривцова в матче с Турцией под вопросом

Поступили последние новости из лагеря сборной Украины.

Национальная команда Украины по футболу провела сегодняшний день, готовясь к вечерней тренировке.

Перед обедом тренерский штаб провел теоретическое занятие, которое было посвящено анализу матча со словаками и начала ознакомление с тактическими построениями сборной Турции, сообщает Федерация футбола Украины.

В 17 часов команда уже была на поле отеля Kempinski.

После разминки футболисты перешли к выполнению тактических и игровых задач под четким контролем тренерского штаба. Уже традиционно тренировочный процесс был насыщенным и динамичным, однако физические нагрузки были взвешенными. После завершения основной части занятия у исполнителей осталось достаточно сил для игры в тенісбол.

К сожалению, пока не занимаются в основной группе Сергей Кривцов, который получил повреждение приводящей мышцы во встрече со Словакией, и Иван Петряк, которого в ушиб мышцы голени. Об участии обоих игроков в матче с Турцией пока есть сомнения, однако они продолжают восстановление в расположении сборной.

Завтра у национальной команды запланирована предыгровая тренировка, которая пройдет на уже знакомом сине-желтым поле отеля Kempinski. Дело в том, что сегодня организаторы сообщили, что сильные ливни в Анталии нанесли определенный ущерб газона на арене, где состоится товарищеская игра. Поэтому для того, чтобы уберечь поле для матча, к обеим сборным обратились с просьбой потренироваться на полях отелей, где они остановились (кстати, турки проживающие вблизи украинцев — в отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort, всего в 15-ти минутах ходьбы от Kempinski).

Наша команда начнет свою тренировку в 18.00 по местному времени. За полчаса до этого главный тренер Андрей Шевченко даст пресс-конференцию для СМИ в конференц-зале отеля.