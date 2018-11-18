Англия обыграла Хорватию в центральном матче дня Лиги наций УЕФА

Игра на лондонском стадионе Уэмбли завершилась со счетом 2:1.

В Лондоне (Великобритания) на знаменитом стадионе Уэмбли завершился матч Лиги наций УЕФА, в котором сборная Англи и принимала команду Хорватии.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил с небольшим территориальным и игровым преимуществом хозяев поля, но первый голевой момент в игре создали хорваты.

Контратака гостей на 57-й минуте привела к тому, что Крамарич оказался в штрафной, долго искал брешь в защитных рядах англичан и, в итоге, точно пробил в левую от себя девятку - 0:1.

Впрочем, удержать свое преимущество до конца игры "клетчатые" так и не смогли. Они имели ряд шансов на то, чтобы увеличить преимущество в счете до 2:0, но, вместо этого, пропустили гол в свои ворота.

Читайте такжеПортугалия вышла в плей-офф Лиги наций, турки с Луческу вылетели в низший дивизион

На 78-й минуте Гомес из аута вбросил мяч во вратарскую, Кейн на дальнем углу протолкнул мяч в сторону ворот, и набежавший Лингард с полуметра закатил сферу в пустые ворота - 1:1.

А на 85-й минуте Гарри Кейн забил победный гол англичан. После подачи со штрафного Перишич замешкался, а капитан англичан подставил ногу и закатил мяч в пустой угол ворот Калинича - 2:1.

Таким образом, в итоговой турнирнной таблице Группы А4 победу одержала сборная Англии - 7 очков, на 2-м место команда Испании - 6 и на 3-м команда Хорватии - 4.

Англичане вышли в "финал четырех" Лиги наций, котолрый в июне 2019-го года состоится в Португалии.