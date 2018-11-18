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Динамо разгромило Олимпик в товарищеском матче на базе в Конча-Заспе

15:08, 18 ноября 2018
Футбол
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Буэно открыл счет в контрольном матче Динамо и Олимпика / fcdynamo.kiev.ua

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Счет в матче на 25-й минуте открыл Виктор Буэно.

А уже в концовке игры хозяева поля довели свое преимущество до крупного. На 83-й минуте Артем Хоцяновский удвоил преимущество киевлян, а прямо перед финальным свистком Денис Гармаш довел счет до крупного.

Следующий матч киевляне проведут 25 ноября в рамках Премьер-лиги - в гостях против Александрии. В этой игре сойдутся команды, которые занимают 2-3 места в таблице УПЛ.

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Теги: #Динамо Киев#Олимпик Донецк УПЛ