Динамо разгромило Олимпик в товарищеском матче на базе в Конча-Заспе

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На учебно-тренировочной базе ФК Динамо (Киев) в Конча-Заспе завершился контрольный матч, в котором Динамо принимало донецкий Олимпик.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Счет в матче на 25-й минуте открыл Виктор Буэно.

А уже в концовке игры хозяева поля довели свое преимущество до крупного. На 83-й минуте Артем Хоцяновский удвоил преимущество киевлян, а прямо перед финальным свистком Денис Гармаш довел счет до крупного.

Следующий матч киевляне проведут 25 ноября в рамках Премьер-лиги - в гостях против Александрии. В этой игре сойдутся команды, которые занимают 2-3 места в таблице УПЛ.