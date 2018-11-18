Динамо разгромило Олимпик в товарищеском матче на базе в Конча-Заспе
15:08, 18 ноября 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Буэно открыл счет в контрольном матче Динамо и Олимпика / fcdynamo.kiev.ua
На учебно-тренировочной базе ФК Динамо (Киев) в Конча-Заспе завершился контрольный матч, в котором Динамо принимало донецкий Олимпик.
Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Счет в матче на 25-й минуте открыл Виктор Буэно.
А уже в концовке игры хозяева поля довели свое преимущество до крупного. На 83-й минуте Артем Хоцяновский удвоил преимущество киевлян, а прямо перед финальным свистком Денис Гармаш довел счет до крупного.
Следующий матч киевляне проведут 25 ноября в рамках Премьер-лиги - в гостях против Александрии. В этой игре сойдутся команды, которые занимают 2-3 места в таблице УПЛ.
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