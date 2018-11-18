цей матеріал доступний українською

Шахтер в видео показал секреты устройства Академии клуба под Киевом

13:40, 18 ноября 2018
Футбол
22 0
В 2017 году директором Академии «Шахтера» стал аргентинский специалист Хорхе Раффо / shakhtar.com

Смотрите, как готовят чемпионов в Академии «Шахтера» в сюжете Дарьи Ракицкой, которая посетила базу Академии клуба, заглянула в учебные классы и комнаты игроков.

Почему ей пришлось отжиматься в конце сюжета? Эксклюзив на Shakhtar TV.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтер