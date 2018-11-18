Шахтер в видео показал секреты устройства Академии клуба под Киевом
13:40, 18 ноября 2018Футбол
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Как устроена Академия Шахтера? Дарья Ракицкая узнала все о месте, где готовят чемпионов.
В 2017 году директором Академии «Шахтера» стал аргентинский специалист Хорхе Раффо / shakhtar.com
Официальный канал ФК «Шахтер» в YouTube представил новый видеоролик - От просмотра до первой команды.
Смотрите, как готовят чемпионов в Академии «Шахтера» в сюжете Дарьи Ракицкой, которая посетила базу Академии клуба, заглянула в учебные классы и комнаты игроков.
Почему ей пришлось отжиматься в конце сюжета? Эксклюзив на Shakhtar TV.
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