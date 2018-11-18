Шахтер в видео показал секреты устройства Академии клуба под Киевом

Как устроена Академия Шахтера? Дарья Ракицкая узнала все о месте, где готовят чемпионов.

Официальный канал ФК «Шахтер» в YouTube представил новый видеоролик - От просмотра до первой команды.

Смотрите, как готовят чемпионов в Академии «Шахтера» в сюжете Дарьи Ракицкой, которая посетила базу Академии клуба, заглянула в учебные классы и комнаты игроков.

Почему ей пришлось отжиматься в конце сюжета? Эксклюзив на Shakhtar TV.