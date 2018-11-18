Португалия вышла в плей-офф Лиги наций, турки с Луческу вылетели в низший дивизион
00:06, 18 ноября 2018Футбол
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В центральном поединке дня в Милане сборная Италии сыграла вничью с Португалией.
Сборная Турции вылетела в дивизион С Лиги наций / REUTERS
В субботу в Европе состоялись семь матчей Лиги наций УЕФА.
В центральном поединке дня в Милане сборная Италии сыграла вничью со сборной Португалии - 0:0. Этот результат позволил португальцам занять первое место в своей группе и обеспечить себе место в финальном турнире Лиги наций.
Итальянцы финишировали в группе вторыми, а вот третье место и вылет в низший дивизион при любых раскладах достанется Польше.
В дивизионе В сборная Турции проиграла Швеции - 0:1. После этого поражения команда Мирчи Луческу, заняв последнее место в группе, вылетела в дивизион С.
Лига наций. 17 ноября
Италия - Португалия - 0:0
Турция - Швеция - 0:1
Сербия - Черногория - 2:1
Албания - Шотландия - 0:4
Румыния - Литва - 3:0
Азербайджан - Фарерские о-ва - 2:0
Мальта - Косово - 0:5
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