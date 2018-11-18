Португалия вышла в плей-офф Лиги наций, турки с Луческу вылетели в низший дивизион (результаты всех матчей)

В центральном поединке дня в Милане сборная Италии сыграла вничью с Португалией.

В субботу в Европе состоялись семь матчей Лиги наций УЕФА.

В центральном поединке дня в Милане сборная Италии сыграла вничью со сборной Португалии - 0:0. Этот результат позволил португальцам занять первое место в своей группе и обеспечить себе место в финальном турнире Лиги наций.

Итальянцы финишировали в группе вторыми, а вот третье место и вылет в низший дивизион при любых раскладах достанется Польше.

В дивизионе В сборная Турции проиграла Швеции - 0:1. После этого поражения команда Мирчи Луческу, заняв последнее место в группе, вылетела в дивизион С.

Лига наций. 17 ноября

Италия - Португалия - 0:0

Турция - Швеция - 0:1

Сербия - Черногория - 2:1

Албания - Шотландия - 0:4

Румыния - Литва - 3:0

Азербайджан - Фарерские о-ва - 2:0

Мальта - Косово - 0:5