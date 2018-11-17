Коноплянка о разгроме Украины от словаков: это вам не компьютерная игра FIFA

Полузащитник "Шальке" стал лучшим игроком в составе сборной Украины в матче в Трнаве.

Игрок немецкого "Шальке" и капитан сборной Украины в матче со Словакией Евгений Коноплянка прокомментировал поражение национальной команды в Лиге наций (1:4).

"В предыдущих матчах нам удача улыбалась, сегодня не наш вечер и хорошо, что он выпал на сегодня, потому что игра ничего не решала. Конечно, никто не хочет проигрывать, особенно с таким счетом, поэтому надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием. Неприятно. Даже на тренировках поражения с таким счетом неприятны. Сейчас, поверьте, у нас такое же настроение.

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Первый тайм был, скажем, не очень, но были позитивные моменты во втором тайме, игра нарисовалась. Тактика новая, было мало времени, чтобы мы поняли все. Это вам не FIFA, где поменял тактику и побежал на джойстике. Здесь нужно время, чтобы понять все. Тут один игрок выпадает - и весь механизм не так работает. А если два выпадает, то против такой команды, как Словакия, это не пройдет. Я даже рад, что все произошло так именно сегодня, а не тогда, как нам нужны очки.

Я говорил перед игрой, что без Марлоса и Ярмоленко будет тяжело, но у нас много молодых талантливых игроков. У нас хорошее будущее. Я вижу на тренировках, как они работают. Нужно время. Хорошо, что есть такие моменты, такие матчи, чтобы себя проверить, чтобы в дальнейшем у них не было мандража – они же переживают, они же тоже люди. Всему свое время, я вижу, что у нас все получится", - сказал Евгений Коноплянка в эфире канала "Футбол 1".

Стоит отметить, что Коноплянка стал лучшим игроком сборной Украины в матче со Словакией по данным компании InStat. На счету полузащитника - единственный гол Украины в этом поединке.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины разгромно проиграла в Трнаве сборной Словакии в Лиге наций со счетом 1:4.