Провал сборной в Словакии: последний раз Украина пропускала 4 гола в официальной игре 12 лет назад

Это самое крупное поражение за время работы Андрея Шевченко.

Сборная Украины накануне впервые за пять лет проиграла с разгромным счетом, уступив сборной Словакии (1:4).

Это стало крупнейшим поражением Украины с 2013 года.

Последний раз сборная уступала с разницей в 3 мяча 19 ноября 2013 года в стыковом матче за выход на ЧМ-2014 против Франции (0:3).

Читайте такжеШевченко после матча со Словакией: в первом тайме команда растерялась

Также это поражение стало крупнейшим при главном тренере Андрее Шевченко.

Последний официальный матч нашей сборной, в котором она пропускала четыре мяча, был датирован еще июнем 2006 года. Тогда в стартовом поединке на чемпионате мира в Германии украинцы проиграли Испании со счетом 0:4.

До этого были поражение от Германии (1:4) в плей-офф отбора на ЧМ-2002, а также 0:4 от Хорватии в отборе на Евро-1996.

Напомним, матч Лиги наций между сборным Словакии и Украины завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. УНИАН вел прямую онлайн-трансляцию поединка.