Шевченко после матча со Словакией: в первом тайме команда растерялась

Главный тренер сборной Украины подвел итог разгромного поражения от сборной Словакии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы СМИ на пресс-конференции после разгромного поражения своей команды от сборной Словакии в матче Лиги наций.

- Судя по счету могу сказать что в первом тайме команда растерялась. Спешили и играли в несвойственный нам футбол - за счет длинных пасов. Плюс, конечно, фактор быстрого гола. Ребятам было немного тяжело.

Во втором тайме команда преобразилась, была другая игра. Я не беру счет, было достаточно моментов, чтобы результат был совсем иной, - отметил Шевченко.

На вопрос о тактике на игру тренер ответил:

- Мы задействовали 60 процентов молодежной команды. У игроков намного меньше опыта выступлений на таком уровне. В свою очередь, соперник был мотивированный на результат. Но во втором тайме команда заметно преобразилась и показала хорошую игру, на мой взгляд.

Говоря об обороне и о том, что тренер не вызвал Ярослава Ракицкого на ноябрьский сбор, тренер отметил:

- Во-первых, Ракицкого не вызвали умышленно, по определенным причинам. У него физические нюансы, и это, кстати, не первый раз. Мы в курсе его проблем и не вызвали Ярослава, дав ему возможность реабилитироваться в клубе. Сейчас мы больше нацелены на игроков молодежной команды, ближайший резерв, национальной команды. Проанализируем игру и будем двигаться дальше.

В конце своей пресс-конференции Шевченко отметил:

Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали и поддерживали команду. Поддерживали до конца, несмотря на то, что матч складывался крайне негативно. И я очень благодарен этим болельщикам, в частности фан-движению Вірні збірній, которые всегда с нами и очень активны.

Мы решили усилить немножечко фланги, но особых изменений в конструкции игры не было.

Как сообщал УНИАН, матч Словакия - Украина завершился со счетом 4:1. Тем не менее, украинская команда досрочно обеспечила себе победу в групповом турнире Лиги наций и вышла в элитный дивизион А, где играют 12 сильнейших команд Европы.